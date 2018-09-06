Собака стала помічником тренера парагвайського клубу

Головний тренер парагвайського клубу став відомий на весь світ завдяки своєму помічнику.
Головний тренер парагвайського клубу 2 травня Карлос Хара Сагієр став відомий на весь світ завдяки своєму помічнику.
Читайте: Антихрист! Деле Аллі звинуватили у сатанізмі
Собака на прізвисько Тесапара допомагає фахівцю, тренується з гравцями і сидить поруч з лавкою запасних.
— Якось я дав їй шматок емпанади, і відтоді ми більше не розлучалися. Під час тренувань він намагається повторювати рухи гравців. Тепер ми можемо сказати, що він один з нас. Тесапара живе в клубі, він ніколи не йде від мене і всюди ходить за мною, — зазначив Сагієр.
Carlos Jara Saguier, DT del Club Sportivo 2 de Mayo, contó que un día le dio una empanada a una perrita callejera, desde entonces, Tesapará no se le despega y le acompaña en los partidos, entrenamientos y hasta en ruedas de prensa. FIDELIDAD MÁXIMA. pic.twitter.com/bauLATbgsg
— Bohemio Futbolero. (@Soybohemiofut) 5 сентября 2018 г.
Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирішив остаточно доконати своїх фанатів.