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Собака стала помічником тренера парагвайського клубу

Головний тренер парагвайського клубу став відомий на весь світ завдяки своєму помічнику.

Головний тренер парагвайського клубу 2 травня Карлос Хара Сагієр став відомий на весь світ завдяки своєму помічнику.

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Собака на прізвисько Тесапара допомагає фахівцю, тренується з гравцями і сидить поруч з лавкою запасних.

— Якось я дав їй шматок емпанади, і відтоді ми більше не розлучалися. Під час тренувань він намагається повторювати рухи гравців. Тепер ми можемо сказати, що він один з нас. Тесапара живе в клубі, він ніколи не йде від мене і всюди ходить за мною, — зазначив Сагієр.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед вирішив остаточно доконати своїх фанатів.

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