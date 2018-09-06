Собака стала помічником тренера парагвайського клубу

Головний тренер парагвайського клубу 2 травня Карлос Хара Сагієр став відомий на весь світ завдяки своєму помічнику.

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Собака на прізвисько Тесапара допомагає фахівцю, тренується з гравцями і сидить поруч з лавкою запасних.

— Якось я дав їй шматок емпанади, і відтоді ми більше не розлучалися. Під час тренувань він намагається повторювати рухи гравців. Тепер ми можемо сказати, що він один з нас. Тесапара живе в клубі, він ніколи не йде від мене і всюди ходить за мною, — зазначив Сагієр.