Україна перемогла Чехію у стартовому матчі Ліги націй

Збірна України перемогла Чехію на виїзді у першому матчі в рамках Ліги націй.

Чехія — Україна – 1:2

Голи: Шик, 4 – Коноплянка, 45+1 Зінченко, 90+3

Чехія: Вацлік, Кадржабек, Калас, Селассі, Брабец, Сікора, Гаушбауер, Крменчік (Змргал, 46), Соучек, Боржіл, Шик (Тецл, 83).

Україна: П’ятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Караваєв, Степаненко, Малиновський, Ярмоленко (Зінченко, 66), Марлос, Коноплянка (Циганков, 77), Яремчук (Селезньов, 85).

Збірна України здобула виїздну перемогу в матчі стартового туру Ліги націй УЄФА над збірною Чехії. Зустріч відбулася в Угерське-Градіште на стадіоні Мирослава Валенти і завершилася з рахунком 2:1 на користь підопічних Шевченка.

Синьо-жовті розпочали матч дуже жваво, однак автором першого м’яча став чеський нападник Патрік Шик, який відзначився на 4-й хвилині. Українці продовжили насідати на ворота, моменти раз за разом виникали у Яремчука, Ярмоленка, Коноплянки та Марлоса, однак зрівняли рахунок підопічні Шевченка лише в компенсований час першого тайму. Євген Коноплянка засмутив чеського голкіпера після передачі від Марлоса.

У другому таймі чехи створили кілька хороших моментів, однак блискуче зіграв Андрій П’ятов. А ось перемогу збірній України приніс захисник Олександр Зінченко на 93-й хвилині.

9 вересня на збірну України чекає другий матч в рамках Ліги націй проти збірної Словаччини у Львові.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу першого туру ліги Ліги націй Чехія — Україна.

Фото: Česká fotbalová reprezentace.