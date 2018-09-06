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Україна завоювала першу ліцензію на Олімпійські ігри у Токіо

Український стрілок Павло Коростильов здобув першу ліцензію серед українських спортсменів на літні Олімпійські ігри у Токіо у 2020 році.

Український стрілок Павло Коростильов отримав ліцензію на участь в Олімпіаді-2020 на Токіо.

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Спортсмен посів четверте місце з кульової стрільби на чемпіонаті світу, який відбувається в корейському Ченгвоні, що дало йому право поборотися за олімпійські медалі.

У минулому році Коростильов виграв Кубок світу зі стрільби, встановивши світовий рекорд серед молоді.

Нагадаємо, Харлан та Хижняк стали найкращими спортсменами України за підсумками 2017 року.

Фото: Alain Lacroix|Dreamstime.com

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