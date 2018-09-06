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Українські фанати влаштували акцію під консульством РФ у Чехії

Українські фанати влаштували акцію на підтримку політв’язнів під консульством Російської Федерації у Чехії.

Напередодні матчу першого раунду у Лізі націй між збірними України та Чехії, фанати синьо-жовтих влаштували акцію під консульством РФ у чеському місті Брно.

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Також акція була проведена на підтримку Олега Сенцова та українських політв’язнів. А фанати з Криму нагадали, що Крим – це Україна.

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Українські фанати влаштували акцію під консульством РФ у Чехії / 4 фотографии

Масштабно зібратися не вийшло, фанати обмежилися невеличкою групою.

Нагадаємо, нещодавно у Празі відбулася акція на підтримку Сенцова.

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