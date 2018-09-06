Ващук: Експериментів не буде, але ми побачимо нову збірну України

Колишній гравець збірної України та київського Динамо Владислав Ващук в коментарі Фактам ICTV поділився очікуваннями від матчу Чехія — Україна.

Екс-гравець збірної України і київського Динамо Владислав Ващук поділився очікуваннями від матчу першого туру в Лізі націй Чехія — Україна.

— Однозначно я очікую перемоги України в поєдинку зі збірною Чехії. Всі будуть біля телевізорів, хто буде на трибунах в Чехії. У збірної зміцнився тренерський штаб, подивимося на підбір гравців, тим більше Андрій Шевченко сказав про те, що грати будемо на результат. Тому, буде цікаво побачити національну збірну в такому ключі, – сказав Ващук.

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На думку Ващука, відхід з тренерського штабу збірної Рауля Ріанчо має позитивно вплинути на гру збірної.

— Після відходу іспанця Ріанчо, італійці залишилися одні – я думаю, це може позитивно вплинути на всю кухню збірної України. Тепер команда буде дотримуватися одного стилю гри. Тренерський штаб у національній збірній, який зараз сформувався, я вважаю, одним з найпотужніших за складом, — додав він.

А ось матч зі збірною Чехії не буде строго принциповим для синьо-жовтих.

— Ліга націй — це новий турнір, принциповість тут буде для гравців, як краще проявити себе, хтось менше грав, хтось більше в своїх командах, а ще показати головному тренеру наскільки вони готові захищати збірну України. Я думаю експериментів не буде, але ми побачимо трошки нову збірну України, — підсумував Ващук.

До речі, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу першого туру ліги Ліги націй Чехія — Україна.

Фото: dynamo.kiev.ua