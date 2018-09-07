Адіос Динамо! Марадона перебрався в Мексику до наркобаронів

Дієго Марадона очолив мексиканський клуб Дорадос де Сіналоа з мексиканського штату Сіналоа.

Дієго Марадона став головним тренером мексиканського клубу Дорадос де Сіналоа.

Про це повідомляється в офіційному клубу в Twitter.

¡Bienvenido Diego al Gran Pez! HazlaDePez HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL — HazlaDeDiez (@Dorados) 6 сентября 2018 г.

Про деталі угоди екс-гравця та тренера збірної Аргентини з клубом не розголошується.

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Цікаво, що саме в штаті Сіналоа, де базується Дорадос, діє один з найбільших у світі наркокартелів. Відомий також як Guzmán-Loera Organization, або просто картель Сіналоа. На частку картелю припадає до 60% всього наркотрафіку в США.

Нагадаємо, у цьому році Марадона обійняв посаду голови правління брестського Динамо, при цьому аргентинець вже довгий час не з’явився в Білорусії. Останнім клубом, в якому він працював в якості тренера, був Аль-Фуджайра з ОАЕ.

Раніше FIFA вирішила звільнити Дієго Марадону з посади посла федерації через його “відрив” на матчі Нігерія – Аргнетина на ЧС-2018.

Фото: #HazlaDeDiez.