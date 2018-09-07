Адіос Динамо! Марадона перебрався в Мексику до наркобаронів

Дієго Марадона очолив мексиканський клуб Дорадос де Сіналоа з мексиканського штату Сіналоа.
Дієго Марадона став головним тренером мексиканського клубу Дорадос де Сіналоа.
Про це повідомляється в офіційному клубу в Twitter.
¡Bienvenido Diego al Gran Pez! HazlaDePez HazlaDeDiez pic.twitter.com/JeI92ALJcL
— HazlaDeDiez (@Dorados) 6 сентября 2018 г.
Про деталі угоди екс-гравця та тренера збірної Аргентини з клубом не розголошується.
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Цікаво, що саме в штаті Сіналоа, де базується Дорадос, діє один з найбільших у світі наркокартелів. Відомий також як Guzmán-Loera Organization, або просто картель Сіналоа. На частку картелю припадає до 60% всього наркотрафіку в США.
Нагадаємо, у цьому році Марадона обійняв посаду голови правління брестського Динамо, при цьому аргентинець вже довгий час не з’явився в Білорусії. Останнім клубом, в якому він працював в якості тренера, був Аль-Фуджайра з ОАЕ.
Раніше FIFA вирішила звільнити Дієго Марадону з посади посла федерації через його “відрив” на матчі Нігерія – Аргнетина на ЧС-2018.
Фото: #HazlaDeDiez.