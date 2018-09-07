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Де дивитися Україна — Словаччина

Пряму трансляцію матчу другого туру в Лізі націй між Україною та Словаччиною покаже телеканал Україна та Футбол 1.

У другому матчі в рамках Ліги націй УЄФА збірна України вдома зіграє зі збірною Словаччини. Матч пройде 9 вересня у Львові на Арені Львів.

Початок матчу о 16:00.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалах Україна та Футбол 1.

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Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Якщо у вас не буде можливості подивитися гру у прямому ефірі, ви зможете стежити за перебігом подій під час текстової онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: ФФУ.

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