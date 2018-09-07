Ось тобі моя рука: Положинський присвятив пісню збірній України

Сашко Положинський записав кліп на пісню Ось тобі моя рука, яка присвячена збірній України з футболу.
Лідер гуртів Був’є та Тартак Олександр Положинський з нагоди старту синьо-жовтих у Лізі націй випустив новий кліп на пісню Ось тобі моя рука, яка присвячена збірній України з футболу.
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Кліп було знято спільно з телеканалами Футбол 1/2.
— Підтримувати збірну легко, коли команда виграє, їй все вдається, коли у ворота суперника забивається багато голів. У такому випадку спеціальна пісня і не потрібна, щоб додавати наснаги. Тоді вже просто вирують емоції. А щоб людей згуртувати, об’єднати на підтримку, необхідна спеціальна пісня. Сподіваюсь, що вона дійде до сердець: футболістів надихне на хорошу гру, а вболівальників – на шалену підтримку, – сказав Олександр Положинський.
Варто додати, що ця мелодія стане постійним супутником національної збірної та буде супроводжувати всі матчі нашої команди.
Нагадаємо, Україна перемогла Чехію у стартовому матчі Ліги націй.
Фото: Скріншот кліпу.