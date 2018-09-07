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Ось тобі моя рука: Положинський присвятив пісню збірній України

Сашко Положинський записав кліп на пісню Ось тобі моя рука, яка присвячена збірній України з футболу.

Лідер гуртів Був’є та Тартак Олександр Положинський з нагоди старту синьо-жовтих у Лізі націй  випустив новий кліп на пісню Ось тобі моя рука, яка присвячена збірній України з футболу.

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Кліп було знято спільно з телеканалами Футбол 1/2.

— Підтримувати збірну легко, коли команда виграє, їй все вдається, коли у ворота суперника забивається багато голів. У такому випадку спеціальна пісня і не потрібна, щоб додавати наснаги. Тоді вже просто вирують емоції. А щоб людей згуртувати, об’єднати на підтримку, необхідна спеціальна пісня. Сподіваюсь, що вона дійде до сердець: футболістів надихне на хорошу гру, а вболівальників – на шалену підтримку, – сказав Олександр Положинський.

Варто додати, що ця мелодія стане постійним супутником національної збірної та буде супроводжувати всі матчі нашої команди.

Нагадаємо, Україна перемогла Чехію у стартовому матчі Ліги націй.

Фото: Скріншот кліпу.

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