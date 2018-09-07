Президент Федерації футболу України Андрій Павелко допоміг звільнити затриманих в Чехії вболівальників збірної України.

Вісім уболівальників збірної України, яких було затримано після фінального свистка матчу Чехія – Україна у Лізі націй чеською поліцією, звільнені і зможуть сьогодні повернутися додому.

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Один з фанатів повідомив, що переговори з поліцією тривали до другої години ночі.

— Українці вміють стояти один за одного горою. І в Чехії ми побачили це на практиці, – прокоментував уболівальник.

Як повідомлялося раніше, після завершення матчу президент ФФУ Андрій Павелко пообіцяв представникам ЗМІ, що відразу ж поїде в поліцію і допоможе затриманим.







Павелко заплатив штраф за фанатів збірної України у Чехії / 4 фотографии

За словами вболівальника, Павелко особисто брав участь в переговорах з поліцією і допоміг з оплатою штрафу, який виписали українським фанатам чеські правоохоронці.

Нагадаємо, Україна перемогла Чехію у стартовому матчі Ліги націй.