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Шевченку дісталося від чеського спецназу після матчу

Андрій Шевченко після матчу Чехія – Україна у Лізі націй заступився за українських вболівальників.

Збірна України з перемоги над Чехією стартувала у першому матчі Ліги націй. Після матчу Андрій Шевченко намагався заспокоїти українських вболівальників, у яких зав’язався конфлікт з правоохоронцями, однак отримав від одного зі спецпризначенців.

Про це після матчу розповів журналіст Владислав Дудка:

— Після фінального свистка головний тренер збірної України Андрій Шевченко підійшов до фанатської трибуни. До нього спустився якийсь уболівальник, мабуть знайомий. Вони обнялися і Шевченко почав йти, але спустився другий фанат і спецназівці почали його затримувати. У пориві пристрасті навіть Шеві дісталося, – розповів Дудка.

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Після матчу Андрій Шевченко закликав не драматизувати ситуацію.

— Давайте не драматизувати ситуацію, зі мною все нормально. Я думаю, що спочатку хтось просто впав за загородження, а поліція зреагувала, я теж їх розумію. Я намагався їх зупинити, забрати хлопців, запобігти ситуації. Тут немає чиєїсь провини, так сталося. Сподіваюся, всіх відпустять і все буде добре, – сказав Шевченко.

У підсумку поліція затримала вісьмох уболівальників, яких пізніше допоміг звільнити президент ФФУ Андрій Павелко.

Фото: Vladyslav Dudka

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