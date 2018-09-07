В бризках моря: Світоліна приголомшила шанувальників фото в бікіні

Еліна Світоліна розмістила в Instagram спокусливе фото з відпочинку.

Перша ракетка України Еліна Світоліна після виступу на US Open, на якому вона досягла чвертьфіналу, взяла паузу для відпочинку.

Тенісистка відпочиває на березі моря. Відповідне фото з відпочинку, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

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На знімку Еліна стоїть спиною у бікіні, в бризках моря.

Підписники спортсменки відзначили, що вона дуже схудла: “Для чого так худнути?”, “Худа стала”, “Схудла, нічого дитина не їсть”, — переймаються в коментарях під постом Світоліної.

Раніше Ольга Харлан у соцмережі Instagram поділилися спокусливим знімком з відпочинку у Хорватії.