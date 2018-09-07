В бризках моря: Світоліна приголомшила шанувальників фото в бікіні

Еліна Світоліна розмістила в Instagram спокусливе фото з відпочинку.
Перша ракетка України Еліна Світоліна після виступу на US Open, на якому вона досягла чвертьфіналу, взяла паузу для відпочинку.
Тенісистка відпочиває на березі моря. Відповідне фото з відпочинку, вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Дивіться: Запальний танець у бікіні від дружини боксера Шелестюка
На знімку Еліна стоїть спиною у бікіні, в бризках моря.
Підписники спортсменки відзначили, що вона дуже схудла: “Для чого так худнути?”, “Худа стала”, “Схудла, нічого дитина не їсть”, — переймаються в коментарях під постом Світоліної.
Раніше Ольга Харлан у соцмережі Instagram поділилися спокусливим знімком з відпочинку у Хорватії.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+