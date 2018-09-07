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Зінченко у потужному проморолику FIFA разом з Роналду та Неймаром

Футболіст Манчестер Сіті Олександр Зінченко потрапив у проморолик FIFA 19 від компанії EA Sports.

EA Sports представила ролик FIFA 19, в якому футболісти незадоволені власним рейтингом в популярному комп’ютерному симуляторі і сподіваються, що в нинішній версії гри він буде вище, ніж в минулому році.

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У зйомках ролику взяли участь Кріштіану Роналду, Пауло Дібала, Неймар, Ар’єн Роббен, Дієго Коста, Кевін де Брейне, Рахім Стерлінг. До проморолику також потрапив український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

За сюжетом Зінченко просить барбера виголити йому на потилиці цифру 89.

Нагадаємо, реліз футбольного симулятора запланований на 28 вересня цього року.

До речі, зірки світового футболу стали героями американського вестерну.

Фото: Скріншот відео EA SPORTS FIFA

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