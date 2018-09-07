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Зламав весло і пірнув: Кличко епічно впав з дошки

Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі українець Володимир Кличко вирішив спробувати себе в іншому виді спорту.

Українець давно підтримує форму за допомогою сап-серфінгу – веслування на дошці, стоячи з веслом.

Але в цей раз Кличко-молодший перестарався з напором і зламав весло, після чого впав у воду.

Відео “епічного” падіння Кличко виклав на своїй сторінці в Instagram.

 

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Публикация от Wladimir Klitschko (@klitschko)

Читайте: В бризках моря: Світоліна приголомшила шанувальників фото в бікіні

Нагадаємо, Володимир Кличко і Хайден Панеттьєрі розірвали свої стосунки.

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