Від Бекхема до Шав’єра: топ-10 феноменальних голів із центру поля

Факти ICTV склали рейтинг із 10 найкращих голів, забитих із центру поля.

Футбол – це гра не тільки мільйонів, але і справжній витвір мистецтва. Те, заради чого вболівальники приходять на стадіон – голи, бувають абсолютно божевільними і неймовірними.

Особливо, якщо мова заходить про голи з центру поля, відзначитися звідки мріє кожен поважаючий себе футболіст.

Девід Бекхем

Розпочнемо з серпня 1996-го року, коли свій найзнаменитіший гол у ворота Вімблдону забив Девід Бекхем. Саме цей удар дав дуже потужний поштовх його кар’єрі. З просто талановитого хлопця він в одну мить перетворився на улюбленця публіки.

Хосе Луїс Чілаверт

Всі знають, що парагваєць Хосе Луїс Чілаверт – один з найбільш результативних воротарів в історії футболу. На його рахунку – 62 результативні удари. У Чілаверта навіть хет-трик є – його він оформив в грі аргентинських клубів Велес Сарсфілд і Феррокаріль Оесте в листопаді 1999 року. Але напевно парагваєць назавжди запам’ятав і ось цей м’яч за Велес, забитий трьома роками раніше.

Міленко Ачімович

Цей гол ще довго стояв перед очима вболівальників збірної України кінця 1990-х років. Тоді ми були як ніколи близькі до дебюту на Чемпіонаті Європи та вважалися фаворитами в протистоянні зі збірною Словенії, але це гол Міленко Ачимович після прикрої помилки Олександра Шовковського перекреслив всі надії.

Хабі Алонсо

20 вересня 2006-го року у грі проти Ньюкасл Юнайтед (2:0) Хабі Алонсо підловив бувалого британця Стіва Харпера, який прогавив момент удару іспанця.

Деян Станкович

У футболці за нерадзуррі серб Деян Станкович оформив свій шедевр у грі з Дженоа. Це трапилося в 2009 році в матчі Серії А.

Вейн Руні

На 7-й хвилині матчу проти Вест Хема Уейн Руні в боротьбі із захисником прийняв м’яч поруч з центральною лінією, озирнувся і недовго думаючи запустив його в дальній кут воріт суперника.

Клейтон Шав’єр

Є місце шедеврам і в УПЛ. У 2013-му році екс-лідер Металіста Клейтон Шав’єр поклав неймовірний м’яч у ворота Чорноморця. Не встигли порадіти одесити взяттю воріт Дишленковича, як аргентинець прямо з центру поля відправив м’яч за комір Безотосного. До речі, виграв тоді Металіст – 3:1.

Рональдіньо

Легендарний бразилець у свої 37 років потішив вболівальників своїм черговим шедевром з центру поля у 2017 році.

Ronaldinho will just never lose it pic.twitter.com/JA4TgH67i8 — Escojar (@Escojar) 11 декабря 2017 г.

Фара Вільямс

Жіноча команда Редінга продемонструвала самий незвичайний розіграш з центру поля. Епізод стався в жіночій англійської суперлізі в матчі між Редінгом і Арсеналом. Шикарний гол забила Фара Вільямс.

In case you have missed it, here’s @fara_williams47‘ half way line goal straight from the restart! Urzzz pic.twitter.com/3xb9tKHeMp — Reading FC Women (@ReadingFCWomen) 6 ноября 2017 г.

Юрай Куцка

Ефектний м’яч вдалося забити словацькому півзахиснику турецького Трабзонспора Юраю Куцка. Спочатку словак отримав по ногах від суперника. Арбітр призначив штрафний. Розігрувати м’яч з партнерами Куцка не став, побачивши, що воротар суперника Муслера занадто далеко вийшов з воріт. Недовго думаючи, півзахисник розбігся і відправив м’яч у лівий верхній від голкіпера кут воріт.

This is an absolutely ludicrous hit from the halfway line by Trabzonspor’s Juraj Kucka against Galatasaray. The swerve…my god, the swerve. pic.twitter.com/o0rvhWDANI — LateTackleMagazine (@LateTackle) 1 апреля 2018 г.

До речі, у Кубку Англії гравець забив автогол з центра поля.