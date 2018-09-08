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Факти / Спорт / Від Бекхема до Шав'єра: топ-10 феноменальних голів із центру поля/

Від Бекхема до Шав’єра: топ-10 феноменальних голів із центру поля

Факти ICTV склали рейтинг із 10 найкращих голів, забитих із центру поля.

Футбол – це гра не тільки мільйонів, але і справжній витвір мистецтва. Те, заради чого вболівальники приходять на стадіон – голи, бувають абсолютно божевільними і неймовірними.

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Особливо, якщо мова заходить про голи з центру поля, відзначитися звідки мріє кожен поважаючий себе футболіст.

Девід Бекхем

Розпочнемо з серпня 1996-го року, коли свій найзнаменитіший гол у ворота Вімблдону забив Девід Бекхем. Саме цей удар дав дуже потужний поштовх його кар’єрі. З просто талановитого хлопця він в одну мить перетворився на улюбленця публіки.

Хосе Луїс Чілаверт

Всі знають, що парагваєць Хосе Луїс Чілаверт – один з найбільш результативних воротарів в історії футболу. На його рахунку – 62 результативні удари. У Чілаверта навіть хет-трик є – його він оформив в грі аргентинських клубів Велес Сарсфілд і Феррокаріль Оесте в листопаді 1999 року. Але напевно парагваєць назавжди запам’ятав і ось цей м’яч за Велес, забитий трьома роками раніше.

Міленко Ачімович

Цей гол ще довго стояв перед очима вболівальників збірної України кінця 1990-х років. Тоді ми були як ніколи близькі до дебюту на Чемпіонаті Європи та  вважалися фаворитами в протистоянні зі збірною Словенії, але це гол Міленко Ачимович після прикрої помилки Олександра Шовковського перекреслив всі надії.

Хабі Алонсо

20 вересня 2006-го року у грі проти Ньюкасл Юнайтед (2:0) Хабі Алонсо підловив бувалого британця Стіва Харпера, який прогавив момент удару іспанця.

Деян Станкович

У футболці за нерадзуррі серб Деян Станкович оформив свій шедевр у грі з Дженоа. Це трапилося в 2009 році в матчі Серії А.

Вейн Руні

На 7-й хвилині матчу проти Вест Хема Уейн Руні в боротьбі із захисником прийняв м’яч поруч з центральною лінією, озирнувся і недовго думаючи запустив його в дальній кут воріт суперника.

Клейтон Шав’єр

Є місце шедеврам і в УПЛ. У 2013-му році екс-лідер Металіста Клейтон Шав’єр поклав неймовірний м’яч у ворота Чорноморця. Не встигли порадіти одесити взяттю воріт Дишленковича, як аргентинець прямо з центру поля відправив м’яч за комір Безотосного. До речі, виграв тоді Металіст – 3:1.

Рональдіньо

Легендарний бразилець у свої 37 років потішив вболівальників своїм черговим шедевром з центру поля у 2017 році.

Фара Вільямс

Жіноча команда Редінга продемонструвала самий незвичайний розіграш з центру поля. Епізод стався в жіночій англійської суперлізі в матчі між Редінгом і Арсеналом. Шикарний гол забила Фара Вільямс.

Юрай Куцка

Ефектний м’яч вдалося забити словацькому півзахиснику турецького Трабзонспора Юраю Куцка. Спочатку словак отримав по ногах від суперника. Арбітр призначив штрафний. Розігрувати м’яч з партнерами Куцка не став, побачивши, що воротар суперника Муслера занадто далеко вийшов з воріт. Недовго думаючи, півзахисник розбігся і відправив м’яч у лівий верхній від голкіпера кут воріт.

До речі, у Кубку Англії гравець забив автогол з центра поля.

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