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Тайсон у Росії розповів про Ломаченка – найкращого боксера на планеті

Майк Тайсон взяв участь у відкритті фізкультурно-оздоровчого комплексу в Коркіно, Челябінська область (Росія).

На урочистому заході екс-чемпіон світу з боксу Майк Тайсон розповів, кого вважає найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії.

– Хто зараз найкращий? Мені подобається український хлопець Василь Ломаченко. Він дуже хороший, у нього відмінний стиль. Еррол Спенс також непоганий, але мені подобається Ломаченко, він найкращий на даний момент, – сказав Тайсон.

Читайте: Ломаченко отримав статус суперчемпіона WBA

Як відомо, наступний бій Василя Ломаченка відбудеться у грудні в Лос-Анджелесі.

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