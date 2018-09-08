Україна – Словаччина: прогноз букмекерів на матч

Букмекери в матчі Україна – Словаччина вірять саме в нашу збірну.

Завтра, 9 вересня, відбудеться матч другого туру Ліги націй між збірними України та Словаччини. Поєдинок пройде у Львові на стадіоні Арена Львів.

Букмекери вважають фаворитом матчу українську збірну. На перемогу збірної України дається коефіцієнт 2,02. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,44. При цьому на перемогу збірної Словаччини можна поставити з коефіцієнтом 4,20.

Раніше Україна 6 разів зустрічалася зі Словаччиною і здобула дві перемоги. Ще три матчі завершилися внічию і одна перемога на рахунку Словаччини. Відзначимо, що поєдинок у Львові пройде без глядачів.

Читайте: Де дивитися Україна — Словаччина

Нагадаємо, ви зможете стежити за перебігом подій матчу Україна – Словаччина у текстовій онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Павло Кубанов, ФФУ