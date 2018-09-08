PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Україна - Словаччина: прогноз букмекерів на матч/

Україна – Словаччина: прогноз букмекерів на матч

Букмекери в матчі Україна – Словаччина вірять саме в нашу збірну.

Завтра, 9 вересня, відбудеться матч другого туру Ліги націй між збірними України та Словаччини. Поєдинок пройде у Львові на стадіоні Арена Львів.

Букмекери вважають фаворитом матчу українську збірну. На перемогу збірної України дається коефіцієнт 2,02. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,44. При цьому на перемогу збірної Словаччини можна поставити з коефіцієнтом 4,20.

Раніше Україна 6 разів зустрічалася зі Словаччиною і здобула дві перемоги. Ще три матчі завершилися внічию і одна перемога на рахунку Словаччини. Відзначимо, що поєдинок у Львові пройде без глядачів.

Читайте: Де дивитися Україна — Словаччина

Нагадаємо, ви зможете стежити за перебігом подій матчу Україна – Словаччина у текстовій онлайн-трансляції на Фактах ICTV.

Фото: Павло Кубанов, ФФУ

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка