Україна мінімально перемогла Словаччину у другому матчі Ліги націй

Збірна України в рамках Ліги націй у другому турі взяла 3 очки у гру зі Словаччиною.

Україна — Словаччина – 1:0

Голи: Ярмоленко, 80 (пен)

Україна: П’ятов, Матвієнко, Бурда, Степаненко (Сидорчук, 86), Ярмоленко, Малиновський (Зінченко, 71), Коноплянка, Марлос, Яремчук, Ракицький, Караваєв.

Словаччина: Дубравка, Шкртел, Шатка, Вайсс (Руснак, 70), Нємець (Дуда, 65), Шкріньяр, Губочан, Гамшик, Куцка (Грешуш, 78), Мак, Лоботка.

Збірна України здобула перемогу над збірною Словаччини в матчі 2-го туру Ліги націй УЄФА. Зустріч відбулася у Львові на стадіоні Арена Львів і завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

У порівнянні з першим матчем Ліги націй проти чехів, гра зі словаками видалася дещо важчою. Першу атаку підопічні Шевченка провели на 5-й хвилині – Коноплянка змістився з флангу і пробив в сторону дальньої дев’ятки, однак м’яч пролетів повз.

Впродовж матчу збірна України демонструвала хороший контроль м’яча і комбінаційний футбол зі звичними підключеннями Ярмоленко, Марлоса та Коноплянки по флангах. Словаки діяли другим номером, однак це не заважало їм проводити гострі контратаки та час від часу насідати на ворота П’ятова.

Україна відкрила рахунок на 79-й хвилині. Арбітр матчу Сідіропулос призначив пенальті у ворота словаків за фол з боку захисника словацької збірної Шкріньяра. 11-метровий удар реалізував Андрій Ярмоленко.

У кінцівці зустрічі у Ярмоленка був хороший шанс оформити дубль, але вінгер українців з 12-ти метрів влучив у кут, де стояв Дубравка.

У підсумку збірна України, набравши 6 очок, продовжує лідирувати в турнірній таблиці групи 1 в Лізі B, Словаччина (0) – на 2-му рядку.

Наступний матч команда України проведе в Харкові з Чехією 16 жовтня, збірна Словаччини зустрінеться з чехами на домашньому стадіоні 13 жовтня.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу другого туру Ліги націй Україна — Словаччина.

Фото: ФФУ.