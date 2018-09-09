Україна — Словаччина: онлайн-трансляція матчу

Дивіться онлайн-трансляцію матчу другого туру Ліги націй Україна — Словаччина на Фактах ICTV у неділю, 9 вересня, о 16.00.

Збірна України та збірна Словаччини зійдуться на стадіоні Арена Львів у Львові в рамках матчу другого туру Ліги Націй у неділю, 9 вересня.

Це буде другий поєдинок для підопічних Андрія Шевченка у Лізі націй. У першій грі з чехами синьо-жовті отримали хороший емоційни заряд і продемонстрували чудово гру, однак гра зі словаками обіцяє бути набагато важчою.

Читайте: Де дивитися Україна — Словаччина

Головний тренер збірної Словаччини Ян Козак на гру проти збірної України викликав майже всіх найкращих футболістів країни. Вочевидь, зіграє і головна зірка команди – Марек Гамшик. Словаки часто грають другим номером, свідомо віддаючи супернику ініціативу, але в контргрі вони дуже небезпечні. А ще вони дуже сильні у захисті, на відміну від української команди.

Прогноз букмекерів

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу України приймають з коефіцієнтом 1.91. Успіх словаків оцінюють в 4.70. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Прогноз Фактів ICTV

Україна — Словаччина – 2:1