Де дивитися Португалія — Італія

Пряму трансляцію матчу другого туру в Лізі націй між Португалією та Італією покаже телеканал Футбол 2.
У другому турі Ліги націй УЄФА збірна Португалії вдома зіграє зі збірною Італії. Матч пройде 10 вересня у Лісабоні на Ештадіу да Луж.
Початок матчу о 21:45.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.
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Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, Україна мінімально перемогла Словаччину у другому матчі Ліги націй.
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