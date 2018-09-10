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Де дивитися Португалія — Італія

Пряму трансляцію матчу другого туру в Лізі націй між Португалією та Італією покаже телеканал Футбол 2.

У другому турі Ліги націй УЄФА збірна Португалії вдома зіграє зі збірною Італії. Матч пройде 10 вересня у Лісабоні на Ештадіу да Луж.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

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Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport та  SportLive.

Нагадаємо, Україна мінімально перемогла Словаччину у другому матчі Ліги націй.

ФотоPortugal.

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