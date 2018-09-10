Де дивитися Португалія — Італія

Пряму трансляцію матчу другого туру в Лізі націй між Португалією та Італією покаже телеканал Футбол 2.

У другому турі Ліги націй УЄФА збірна Португалії вдома зіграє зі збірною Італії. Матч пройде 10 вересня у Лісабоні на Ештадіу да Луж.

Початок матчу о 21:45.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можн абуде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, Україна мінімально перемогла Словаччину у другому матчі Ліги націй.

Фото: Portugal.