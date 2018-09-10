Джокович виграв US Open і зрівнявся за титулами із Сампрасом

Серб Новак Джокович у фіналі тенісного турніру US Open взяв гору над аргентинцем Хуаном Мартіном дель Потро.

Новак Джокович став переможцем останнього у цьому році турніру серії Grand Slam US Open.

У фіналі сербський тенісист переграв аргентинця Хуана Мартіна дель Потро – 6:3, 7:6, 6:3.

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Матч тривав 3 години 19 хвилин. Джокович 1 раз подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 4 брейк-поінти з 7-ми. Дель Потро виконав 6 ейсів, реалізував 2 брейк-поінти та допустив 1 подвійну помилку.

@djokernole defeats Del Potro 6-3, 7-6, 6-3 to win his 3rd title in Flushing Meadows! He now ties Pete Sampras for third place all-time on the Grand Slam singles titles list with 14.USOpen pic.twitter.com/xwzzmr22E0 — US Open Tennis (@usopen) 9 сентября 2018 г.

За кількістю титулів Grand Slam 31-річний серб зрівнявся з Пітом Сампрасом (14) і тепер поступається лише Рафаелю Надалю (17) та Роджеру Федереру (20).

Нагадаємо, матчі двох українських тенісистів Олександра Долгополова та Катерини Бондаренко визнані договірними.

Фото: Zairbek Mansurov|Dreamstime.com