PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Джокович виграв US Open і зрівнявся за титулами із Сампрасом/

Джокович виграв US Open і зрівнявся за титулами із Сампрасом

Серб Новак Джокович у фіналі тенісного турніру US Open взяв гору над аргентинцем Хуаном Мартіном дель Потро.

Новак Джокович став переможцем останнього у цьому році турніру серії Grand Slam US Open.

У фіналі сербський тенісист переграв аргентинця Хуана Мартіна дель Потро – 6:3, 7:6, 6:3.

Читайте: В бризках моря: Світоліна приголомшила шанувальників фото в бікіні

Матч тривав 3 години 19 хвилин. Джокович 1 раз подав навиліт, допустив 2 подвійні помилки та реалізував 4 брейк-поінти з 7-ми. Дель Потро виконав 6 ейсів, реалізував 2 брейк-поінти та допустив 1 подвійну помилку.

За кількістю титулів Grand Slam 31-річний серб зрівнявся з Пітом Сампрасом (14) і тепер поступається лише Рафаелю Надалю (17) та Роджеру Федереру (20).

Нагадаємо, матчі двох українських тенісистів Олександра Долгополова та Катерини Бондаренко визнані договірними.

ФотоZairbek Mansurov|Dreamstime.com

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка