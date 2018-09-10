Гравець збірної Данії зламав таксисту щелепу

Екс-гравець Арсеналу данець Ніклас Бендтнер побив таксиста та зламав йому щелепу.

Колишній гравець лондонського Арсеналу Ніклас Бендтнер, який нині представляє норвезький Русенборг, напав на таксиста у Копенгагені.

Про це повідомляє видання Adresseavisen.

Видання зв’язалося з компанією DanTaxi, яка перевозила Бендтнера і з’ясувала, що данський футболіст дійсно зламав водієві щелепу.

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Після інциденту таксист попрямував до лікарні, де йому зробили операцію. Менеджер DanTaxi зазначив, що компанія подала заяву в поліцію.

Це не перший випадок, коли Бендтнер потрапляє в халепу з таксистами. У 2014 році він стягнув штани прямо в салоні таксі і назвав водія “маленькою повією”.

В березні 2013 року він був відсторонений від ігор збірної Данії на півроку за водіння в нетверезому вигляді.

Нагадаємо, португальський тренер Жозе Моурінью отримає рік умовного терміну.

Фото: bendtner14.