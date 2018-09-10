Крауч: Роналду голяка біля дзеркала розповідав, що гарніший ніж Мессі

Екс-гравець збірної Англії Пітер Крауч розповів про нарцисизм форварда італійського Ювентуса Криштіану Роналду.

Форвард англійського Сток Сіті Пітер Крауч у своїй автобіографії розповів цікаві факти про екс-форварда Манчестер Юнайтед Криштіану Роналду.

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Цитати з автобіографії футболіста наводить британське видання Daily Mail.

“Ріо Фердинанд розповідав нам, що Роналду міг встати голяка перед дзеркалом, провести рукою по волоссю і сказати: “Вау, я такий гарний!” Інші гравці Юнайтед намагалися пожартувати над ним і говорили: “У будь-якому випадку, Мессі грає краще, ніж ти”. Що Роналду відповідав на це? Він пожимав плечима і посміхався: “Може й так. Але Мессі не такий гарний, як я”, цитує уривок з книги ресурс.

Нагадаємо, Роналду виступав за МЮ з 2003 по 2009 роки, а Крауч та Фердінанд були партнерами у збірній Англії.

Раніше Роналду показав усіх своїх дітей.

Фото: Katatonia82|Dreamstime.com