Ліга націй: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом всіх матчів Ліги націй.
Ліга націй — новий міжнародний турнір за участю 55 європейських збірних, який покликаний замінити товариські матчі. Перший в історії розіграш стартував 6 вересня 2018 року.
Читайте: Ліга чемпіонів 2018/19: результати жеребкування групового етапу
Першого змагального дня зійшлися між собою два останні чемпіона світу Німеччина та Франція, а збірна Україна на виїзді зіграла з Чехією.
1 тур
Четвер, 6 вересня
|17:00
|Казахстан
|0:2
|Грузія
|21:45
|Німеччина
|0:0
|Франція
|21:45
|Чехія
|1:2
|Україна
|21:45
|Уельс
|4:1
|Ірландія
|21:45
|Словенія
|1:2
|Болгарія
|21:45
|Норвегія
|2:0
|Кіпр
|21:45
|Латвія
|0:0
|Андорра
|21:45
|Вірменія
|2:1
|Ліхтенштейн
|21:45
|Гібралтар
|0:2
|Македонія
П’ятниця, 7 вересня
|19:00
|Азербайджан
|0:0
|Косово
|21:45
|Італія
|1:1
|Польща
|21:45
|Туреччина
|1:2
|Росія
|21:45
|Албанія
|1:0
|Ізраїль
|21:45
|Литва
|0:1
|Сербія
|21:45
|Румунія
|0:0
|Чорногорія
|21:45
|Фарерські острови
|3:1
|Мальта
Субота, 8 вересня
|16:00
|Північна Ірландія
|1:2
|Боснія та Герцеговина
|19:00
|Швейцарія
|6:0
|Ісландія
|19:00
|Фінляндія
|1:0
|Угорщина
|19:00
|Білорусь
|5:0
|Сан-Марино
|21:45
|Англія
|1:2
|Іспанія
|21:45
|Естонія
|0:1
|Греція
|21:45
|Люксембург
|4:0
|Молдова
2 тур
Неділя, 9 вересня
|16:00
|Україна
|1:0
|Словаччина
|19:00
|Данія
|2:0
|Уельс
|19:00
|Болгарія
|1:0
|Норвегія
|19:00
|Грузія
|1:0
|Латвія
|19:00
|Македонія
|2:0
|Вірменія
|21:45
|Франція
|2:1
|Нідерланди
|21:45
|Кіпр
|2:1
|Словенія
|21:45
|Ліхтенштейн
|2:0
|Гібралтар
Понеділок, 10 вересня
|21:45
|Португалія
|_:_
|Італія
|21:45
|Швеція
|_:_
|Туреччина
|21:45
|Шотландія
|_:_
|Албанія
|21:45
|Сербія
|_:_
|Румунія
|21:45
|Чорногорія
|_:_
|Литва
|21:45
|Андорра
|_:_
|Казахстан
|21:45
|Косово
|_:_
|Фарерські острови
|21:45
|Мальта
|_:_
|Азербайджан
Вівторок, 11 вересня
|21:45
|Ісландія
|_:_
|Бельгія
|21:45
|Іспанія
|_:_
|Хорватія
|21:45
|Боснія та Герцеговина
|_:_
|Австрія
|21:45
|Угорщина
|_:_
|Греція
|21:45
|Фінляндія
|_:_
|Естонія
|21:45
|Сан-Марино
|_:_
|Люксембург
|21:45
|Молдова
|_:_
|Білорусь
3 тур
Четвер, 11 жовтня
|21:45
|Польща
|_:_
|Португалія
|21:45
|Росія
|_:_
|Швеція
|21:45
|Ізраїль
|_:_
|Шотландія
|21:45
|Литва
|_:_
|Румунія
|21:45
|Чорногорія
|_:_
|Сербія
|21:45
|Фарерські острови
|_:_
|Азербайджан
|21:45
|Косово
|_:_
|Мальта
П’ятниця, 12 жовтня
|21:45
|Бельгія
|_:_
|Швейцарія
|21:45
|Хорватія
|_:_
|Англія
|21:45
|Австрія
|_:_
|Північна Ірландія
|21:45
|Греція
|_:_
|Угорщина
|21:45
|Естонія
|_:_
|Фінляндія
|21:45
|Білорусь
|_:_
|Люксембург
|21:45
|Молдова
|_:_
|Сан-Марино
Субота, 13 жовтня
|16:00
|Словаччина
|_:_
|Чехія
|19:00
|Норвегія
|_:_
|Словенія
|19:00
|Грузія
|_:_
|Андорра
|19:00
|Латвія
|_:_
|Казахстан
|19:00
|Вірменія
|_:_
|Гібралтар
|21:45
|Нідерланди
|_:_
|Німеччина
|21:45
|Ірландія
|_:_
|Данія
|21:45
|Болгарія
|_:_
|Кіпр
|21:45
|Македонія
|_:_
|Ліхтенштейн
4 тур
Неділя, 14 жовтня
|16:00
|Румунія
|_:_
|Сербія
|19:00
|Росія
|_:_
|Туреччина
|19:00
|Азербайджан
|_:_
|Мальта
|19:00
|Фарерські острови
|_:_
|Косово
|21:45
|Польща
|_:_
|Італія
|21:45
|Ізраїль
|_:_
|Албанія
|21:45
|Литва
|_:_
|Чорногорія
Понеділок, 15 жовтня
|21:45
|Ісландія
|_:_
|Швейцарія
|21:45
|Іспанія
|_:_
|Англія
|21:45
|Боснія і Герцеговина
|_:_
|Північна Ірландія
|21:45
|Естонія
|_:_
|Угорщина
|21:45
|Фінляндія
|_:_
|Греція
|21:45
|Білорусь
|_:_
|Молдова
|21:45
|Люксембург
|_:_
|Сан-Марино
Вівторок, 16 жовтня
|17:00
|Казахстан
|_:_
|Андорра
|19:00
|Вірменія
|_:_
|Македонія
|21:45
|Франція
|_:_
|Німеччина
|21:45
|Україна
|_:_
|Чехія
|21:45
|Ірландія
|_:_
|Уельс
|21:45
|Норвегія
|_:_
|Болгарія
|21:45
|Словенія
|_:_
|Кіпр
|21:45
|Латвія
|_:_
|Грузія
|21:45
|Гібралтар
|_:_
|Ліхтенштейн
5 тур
Четвер, 15 листопада
|17:00
|Казахстан
|_:_
|Латвія
|21:45
|Бельгія
|_:_
|Ісландія
|21:45
|Хорватія
|_:_
|Іспанія
|21:45
|Австрія
|_:_
|Боснія і Герцеговина
|21:45
|Угорщина
|_:_
|Естонія
|21:45
|Греція
|_:_
|Фінляндія
|21:45
|Сан-Марино
|_:_
|Молдова
|21:45
|Люксембург
|_:_
|Білорусь
П’ятниця, 16 листопада
|21:45
|Нідерланди
|_:_
|Франція
|21:45
|Словаччина
|_:_
|Україна
|21:45
|Уельс
|_:_
|Данія
|21:45
|Кіпр
|_:_
|Болгарія
|21:45
|Словенія
|_:_
|Норвегія
|21:45
|Андорра
|_:_
|Грузія
|21:45
|Гібралтар
|_:_
|Вірменія
|21:45
|Ліхтенштейн
|_:_
|Македонія
Субота, 17 листопада
|16:00
|Сербія
|_:_
|Чорногорія
|19:00
|Туреччина
|_:_
|Швеція
|19:00
|Азербайджан
|_:_
|Фарерські острови
|19:00
|Мальта
|_:_
|Косово
|21:45
|Італія
|_:_
|Португалія
|21:45
|Албанія
|_:_
|Шотландія
|21:45
|Румунія
|_:_
|Литва
6 тур
Неділя, 18 листопада
|16:00
|Англія
|_:_
|Хорватія
|19:00
|Північна Ірландія
|_:_
|Австрія
|19:00
|Молдова
|_:_
|Люксембург
|19:00
|Сан-Марино
|_:_
|Білорусь
|21:45
|Швейцарія
|_:_
|Бельгія
|21:45
|Угорщина
|_:_
|Фінляндія
|21:45
|Греція
|_:_
|Естонія
Понеділок, 19 листопада
|19:00
|Андорра
|_:_
|Латвія
|19:00
|Грузія
|_:_
|Казахстан
|21:45
|Німеччина
|_:_
|Нідерланди
|21:45
|Чехія
|_:_
|Словаччина
|21:45
|Данія
|_:_
|Ірландія
|21:45
|Болгарія
|_:_
|Словенія
|21:45
|Кіпр
|_:_
|Норвегія
|21:45
|Македонія
|_:_
|Гібралтар
|21:45
|Ліхтенштейн
|_:_
|Вірменія
Вівторок, 20 листопада
|21:45
|Португалія
|_:_
|Польща
|21:45
|Швеція
|_:_
|Росія
|21:45
|Шотландія
|_:_
|Ізраїль
|21:45
|Сербія
|_:_
|Литва
|21:45
|Чорногорія
|_:_
|Румунія
|21:45
|Косово
|_:_
|Азербайджан
|21:45
|Мальта
|_:_
|Фарерські острови
Фото: UEFA Nations League.