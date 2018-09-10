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Наче у вольєрі для тварин: український клуб посадив фанатів гостей у клітку

Футбольний клуб Інгулець, який виступає у Першій лізі обгородив гостьовий сектор ґратами.

Футбольний клуб Інгулець, який виступає у Першій лізі та представляє смт Петрове Кіровоградської області, шокував сектором для фанатів гостьової команди.

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Три ряди сидінь обгородили металевою конструкцією, яка нагадує клітку.

Стадіон Інгульця, що претендує на потрапляння в Прем’єр-лігу (після 8-ми турів у Першій лізі команда йде на 5-му місці), колоритний не лише гостьовим сектором. Ось так виглядає вхід на арену.

Інгулець був заснований в 2013 році. З сезону 2016/17 грає в Першій лізі.

До речі, собака стала помічником тренера парагвайського клубу

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