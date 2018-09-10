Під час футбольного матчу з вертольота посипалися гроші

Клуб Лас-Вегас Лайтс, який виступає в Об’єднаної футбольній лізі (USL), влаштував незвичний перформанс для своїх фанатів.

В перерві футбольного матчу між Лас-Вегас Лайтс та Лос-Анджелес Гелаксі-2, які виступають в Об’єднаної футбольній лізі (USL) з вертольота було скинуто 5 тис. американських доларів.

Збирати 1-доларові купюри кинулися дві сотні шанувальників.

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“Люди кажуть, що ми божевільні поза полем. А на полі ми смиренно граємо в футбол. І тут я подумав: а чому б не нагородити наших фанатів за любов?” – цитує заяву власника клубу Бретта Лешбрука Las Vegas Review-Journal.

Фанати бурхливо раділи подарунку з неба, не дивлячись на те, що Лайтс в цей день програли другій команді Лос-Анджелес Гелексі.

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Фото: Скріншот відео Las Vegas Lights Football Club.