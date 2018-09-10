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У Франції застрелили 19-річного футболіста Сент-Етьєна

Футболіст резервної команди Сент-Етьєна Вільям Гоміс загинув в результаті стрілянини, яка відбулася в ніч з 9-го на 10-е вересня і Ла-Сен-сюр-Мер (Франція).

Гравець другого складу французького Сент-Етьєну Вільям Гоміс загинув під час стрілянини, яка сталася в Ла-Сен-сюр-Мер в департаменті Вар у Франції.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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За інформацією видання, окрім 19-річного футболіста був також застрелений 14-річний підліток. Про подробиці події не повідомляється.

Прес-служба клубу Сент-Етьєн поки не давала коментарів з приводу цієї інформації.

Сент-Етьєн після чотирьох турів чемпіонату Франції посідає дев’яту сходинку в турнірній таблиці.

Раніше Факти ICTV писали, що у боксера Берінчика помер син.

ФотоASSE.

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