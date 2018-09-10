Усі претенденти на символічну збірну року ФІФА

FIFPro назвала 55 кандидатів на потрапляння до символічної збірної 2018 року.

Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPro) оголосила імена 55 гравців, які претендують на потрапляння до символічної збірної року FIFA FIFPro.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У голосуванні взяли участь 25 тисяч футболістів-професіоналів з 65 країн світу.

FIFPro назвала 5 воротарів, 20 захисників, 15 півзахисників і 15 нападників.

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Воротарі: Джанлуїджі Буффон (Італія, ПСЖ/Ювентус), Тібо Куртуа (Бельгія, Реал/Челсі), Давід Де Хеа (Іспанія, Манчестер Юнайтед), Кейлор Навас (Коста-Ріка, Реал), Марк-Андре тер Штеген (Німеччина, Барселона);

Захисники: Жорді Альба (Іспанія, Барселона), Дані Алвес (Бразилія, ПСЖ), Даніель Карвахаль (Іспанія, Реал), Джорджо К’єлліні (Італія, Ювентус), Вірджил ван Дейк (Нідерланди, Ліверпуль), Дієго Годін (Уругвай, Атлетіко) , Матс Хуммельс, Йозуа Кімміх (обидва – Німеччина, Баварія), Деян Ловрен (Хорватія, Ліверпуль), Марсело (Бразилія, Реал), Йерро Міна (Колумбія, Евертон/Барселона), Бенжамен Павар (Франція, Штутгарт), Жерар Піке (Іспанія, Барселона), Серхіо Рамос (Іспанія, Реал), Тіаго Сілва (Бразилія, ПСЖ), Кіран Тріпп’єр (Англія, Тоттенхем), Самюель Умтіті (Франція, Ба рселона), Рафаель Варан (Франція, Реал), Шиме Врсалько (Хорватія, Інтер/Атлетико), Кайл Уокер (Англія, Манчестер Сіті);

Півзахисники: Серджіо Бускетс (Іспанія, Барселона), Каземіро (Бразилія, Реал), Філіппе Коутіньйо (Бразилія, Барселона/Ліверпуль), Кевін де Брюйне (Бельгія, Манчестер Сіті), Еден Азар (Бельгія, Челсі), Андрес Іньєста (Іспанія, Віссел Кобе/Барселона), Іско (Іспанія, Реал), Нголо Канте (Франція, Челсі), Тоні Кроос (Німеччина, Реал), Неманья Матіч (Сербія, Манчестер Юнайтед), Лука Модріч (Хорватія, Реал), Поль Погба (Франція, Манчестер Юнайтед), Іван Ракітіч (Хорватія, Барселона), Давід Сільва (Іспанія, Манчестер Сіті), Артуро Відаль (Чилі, Барселона/Баварія);

Нападники: Карім Бензема (Франція, Реал), Едінсон Кавані (Уругвай, ПСЖ), Пауло Дібала (Аргентина, Ювентус), Антуан Грізманн (Франція, Атлетико), Гаррі Кейн (Англія, Тоттенхем), Роберт Левандовські (Польща, Баварія), Ромелу Лукаку (Бельгія, Манчестер Юнайтед), Маріо Манджукіч (Хорватія, Ювентус), Садіо Мане (Сенегал, Ліверпуль), Кіліан Мбаппе (Франція, ПСЖ), Ліонель Мессі (Аргентина, Барселона), Неймар (Бразилія, ПСЖ), Кріштіану Роналду (Португалія, Ювентус/Реал), Мохаммед Салах (Єгипет, Ліверпуль), Луїс Суарес (Уругвай, Барселона).

Символічна збірна року FIFA FIFPro буде оголошена 24 вересня в Лондоні на церемонії вручення нагород. У неї ввійдуть один голкіпер, чотири захисника, три півзахисника і три форварди.

Раніше УЄФА назвала найкращих футболістів сезону.

Фото: FIFPro.