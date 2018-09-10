Зірка Ліверпуля любить мити посуд та не планує з’їжджати від батьків

Захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд зізнався, що поки не готовий до самостійного життя.

Захисник Ліверпуля Трент Александр-Арнольд зізнався, що поки не планує з’їжджати від батьків.

Про це футболіст розповів в інтерв’ю The Guardian.

— Переїзд може і почекати. На відміну від пилососа. Це моя домашня робота. Я не найкращий в цій справі і взагалі мені більше подобається мити посуд. Я вдячний батькам. Вони завжди мене підтримували, але нагадували, що лише два відсотки хлопців стає професіоналами. Я знав, що з футболом може не вийти, тому здобував освіту і сидів за книжками, – сказав Александр-Арнольд.

Читайте: Гравці Ліверпуля після поразки попрацювали у їдальні

У минулому сезоні Трент увірвався в першу команду Ліверпуля, скориставшись травмою Натаніеля Клайна. За рік Александр-Арнольд доріс до гравця збірної Англії, з якої згодом поїхав на чемпіонат світу.

У цьому сезоні 19-річний Александр-Арнольд зіграв у всіх 4 матчах Ліверпуля в АПЛ.

Нагадаємо, у 4-му турі АПЛ Ліверпуль пропустив від Лестера після грубої помилки Аліссона.

Фото: Vladyslav Moskovenko|Dreamstime.com