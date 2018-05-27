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В аеропорту Лондона застрягли сотні пасажирів – причина

У лондонському аеропорту Станстед через удар блискавки вийшла з ладу система заправки літаків, що призвело до затримки частини рейсів.

Аеропорт Лондона

Про це повідомляє в Twitter лондонський аеропорт.

Деякі рейси були перенаправлені в інші аеропорти, проте у Станстеді скупчилося кілька сотень пасажирів

На даний момент функціонування заправної системи відновлено.

 

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Нагадаємо, 18 травня у Гавані в аеропорту імені Хосе Марті через кілька хвилин після зльоту розбився пасажирський літак Boeing 737.

Фото: Andy Murphy

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