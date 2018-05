В аеропорту Лондона застрягли сотні пасажирів – причина

Про це повідомляє в Twitter лондонський аеропорт.

Деякі рейси були перенаправлені в інші аеропорти, проте у Станстеді скупчилося кілька сотень пасажирів

На даний момент функціонування заправної системи відновлено.

@STN_Airport @Ryanair #understaffed on a busy day, causing huge #delays at checkin & security. Passengers rushed to board their flights to find that a lightning strike had taken out the fuel system & all flights are delayed. No warnings on dep. boards & you knew it. #Stansted pic.twitter.com/FcJo7z8p6c

