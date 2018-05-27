В аеропорту Лондона застрягли сотні пасажирів – причина

У лондонському аеропорту Станстед через удар блискавки вийшла з ладу система заправки літаків, що призвело до затримки частини рейсів.
Про це повідомляє в Twitter лондонський аеропорт.
Деякі рейси були перенаправлені в інші аеропорти, проте у Станстеді скупчилося кілька сотень пасажирів
На даний момент функціонування заправної системи відновлено.
@STN_Airport @Ryanair #understaffed on a busy day, causing huge #delays at checkin & security. Passengers rushed to board their flights to find that a lightning strike had taken out the fuel system & all flights are delayed. No warnings on dep. boards & you knew it. #Stansted pic.twitter.com/FcJo7z8p6c
— Andy Murphy (@andymurphy73) 27 мая 2018 г.
Читайте: У Москві в аеропорту Домодєдово задимівся літак із пасажирами
Нагадаємо, 18 травня у Гавані в аеропорту імені Хосе Марті через кілька хвилин після зльоту розбився пасажирський літак Boeing 737.
Фото: Andy Murphy