Зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться? Делегація США прибула в КНДР

У Північну Корею прибула американська делегація для підготовки переговорів президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.
Про це пише The Washington Post з посиланням на свої джерела.
За інформацією видання, підготовку до саміту з американської сторони очолить екс-посол США у Південній Кореї Сон Кім.
Відзначається, що переговори американської делегації з північнокорейськими офіційними особами продовжаться у понеділок та у вівторок.
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Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив про скасування саміту між США і КНДР, у якому повинні були взяти участь лідери обох країн.
Вже 25 травня стало відомо, що США відновили діалог з КНДР, тому зустріч Трампа та Кім Чен Ина все ж може відбутися.
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