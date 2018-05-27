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Зустріч Трампа і Кім Чен Ина відбудеться? Делегація США прибула в КНДР

У Північну Корею прибула американська делегація для підготовки переговорів президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Трамп і Кім Чен Ин

Про це пише The Washington Post з посиланням на свої джерела.

За інформацією видання, підготовку до саміту з американської сторони очолить екс-посол США у Південній Кореї Сон Кім.

Відзначається, що переговори американської делегації з північнокорейськими офіційними особами продовжаться у понеділок та у вівторок.

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Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив про скасування саміту між США і КНДР, у якому повинні були взяти участь лідери обох країн.

Вже 25 травня стало відомо, що США відновили діалог з КНДР, тому зустріч Трампа та Кім Чен Ина все ж може відбутися.

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