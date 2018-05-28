Дуда назвав РФ найбільшою загрозою для світу

Росія є найбільшою загрозою глобальної світу, а її дії у Грузії у 2008 році, анексія Криму та вторгнення на Донбас демонструють справжні наміри РФ.

Про це під час останнього дня Парламентської асамблеї НАТО у Варшаві заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Польське радіо.

– Росія є найбільшою загрозою для безпеки Європи і світу. Події останніх днів показали, що Кремль дозволяє собі робити замахи з використанням хімічної зброї на території держав НАТО і втручатися в демократичні процеси, – заявив президент Польщі.

За його словами, Росія ставить під сумнів міжнародний порядок, що сформувався в результаті змін на рубежі 20 і 21 століття, для якого світ, в основі якого – міжнародне право і взаємоповага до інтересів рівноправних держав – виявився неприйнятним в довгостроковій перспективі.

Читайте: Росія йде на гостру конфронтацію із Заходом – голова НАТО

– Досвід останніх двох років не лише не дав жодних підстав для повернення до більш широкої співпраці між НАТО і Росією, але показав, що Москва не зацікавлена ​​в чесному, конструктивному діалозі, – заявив президент Польщі.

Він також зазначив, що в НАТО “повинні зробити відповідні висновки”.

Нагадаємо, на Донбасі фаза гарячої війни. Волкер вказав на Кремль.