Росія йде на гостру конфронтацію із Заходом – глава НАТО

Росія вирішила піти на гостру конфронтацію із Заходом, замінивши кооперацію силою і залякуванням.

– Росія здійснює різні зусилля, аби підірвати стабільність, використовуючи різні методи: починаючи від дезінформації і завершуючи введенням в оману, пропагандою та маніпуляцією у ЗМІ. Вона відійшла від мови розуму, а кооперацію замінила силою і залякуванням, – сказав глава Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, передає Укрінформ.

Він додав, що потужна і швидка реакція НАТО на ці дії стала несподіванкою для Росії.

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Також Аллі підкреслив, що на агресію Росії проти Грузії і України відреагували не тільки в НАТО, але і в ЄС та інших країнах світу.

Раніше Факти ICTV писали, що Угорщина пропонує переглянути підтримку НАТО України, через те, що Київ нібито “провалив реформування”.