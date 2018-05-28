Вперше за 125 років! Coca-Cola випустила алкогольний напій

У японському регіоні Кюсю надійшов у продаж перший алкогольний напій від Coca-Cola.
У магазинах з’явилося три види Lemon-Do зі смаком лимона з вмістом спирту 3, 5 і 7%, повідомляє The Japan Times.
Банку обсягом 350 мілілітрів коштує близько $ 1,4.
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У Coca-Cola поки не планують продавати Lemon-Do за межами Японії, однак його рецепт тримається у найсуворішому секреті.
Раніше Факти ICTV писали, що до 2030 року у рамках концепції Світ Без Відходів компанія Coca-Cola збиратиме та перероблятиме таку ж кількість упаковки, яку поставляє на ринок.
Фото: sangmi_0203.
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