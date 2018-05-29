Скрипаль мав померти. Що буде далі – невідомо: прогноз лікарів

Медики, які лікували екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію після отруєння, не знають, настільки довгострокова перспектива стану їх здоров’я.

Про це повідомляє Reuters.

Побоювання лікарів у Солсбері (Великобританія) пов’язані з тим, що спочатку вони вважали, що Скрипаль не виживе.

Відповідаючи на запитання про вплив отруєння на здоров’я Скрипалів, директор лікарні Крістін Бланшард сказала, що прогноз неясний.

– Чесна відповідь – ми не знаємо, – заявила вона, згідно з витягами з інтерв’ю програмі BBC Newsnight.

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4 березня Сергія і Юлію Скрипаль отруїли нервово-паралітичною речовиною Новачок в англійському місті Солсбері.

10 квітня з лікарні виписали дочку Скрипаля Юлію. Її перевезли у безпечне місце. Самого Скрипаля виписали з лікарні 18 травня.

Велика Британія стверджує, що до отруєння причетна Росія, але Москва заперечує звинувачення. До кінця березня понад 25 країн підтримали версію Великої Британії та в знак солідарності вислали понад 140 російських дипломатів.