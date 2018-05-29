Сорос передрік глобальну фінансову кризу

Зміцнення долара та відтік капіталів із ринків, що розвиваються, незабаром можуть привести до нової світової фінансової кризи.

Такий прогноз зробив американський інвестор і мільярдер Джордж Сорос, передає Bloomberg.

На його думку, глобальна фінансова криза загрожуватиме насамперед Євросоюзу.

Припинення ядерної угоди з Іраном і трансатлантичної співпраці з США призведе в тому числі до девальвації валют ринків, що розвиваються.

– Все, що могло піти не так, пішло не так, – додав Сорос.

Він пояснив, що має на увазі міграційну кризу в ЄС, вихід Великої Британії з союзу, а також політику економії.

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