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Сирія визнала Південну Осетію та Абхазію

Сирія заявила про визнання та встановлення дипломатичних відносин із невизнаними Південною Осетією та Абхазією.

– На знак визнання взаємної підтримки Сирійська Арабська Республіка, Республіка Абхазія і Республіка Південна Осетія домовилися про визнання та встановлення дипломатичних відносин між Сирійською Арабською Республікою і Республікою Абхазія і Республікою Південна Осетія, – повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Сирії.

Про це також написав у Facebook так званий міністр закордонних справ невизнаної Абхазії.

У свою чергу Грузія розриває дипломатичні відносини з Сирією після визнання режимом Асада незалежності окупованих Росією Абхазії і Південної Осетії.

– Грузія почала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією, – заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Дондуа, повідомляє Грузія Online.

Читайте: Коаліція завдала авіаудару по Сирії – ЗМІ

Раніше Факти ICTV писали, що США разом із союзниками почали операції, які повинні покласти край існуванню і будь-якій активності ІДІЛ у Сирії.

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