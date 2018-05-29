Сирія визнала Південну Осетію та Абхазію

Сирія заявила про визнання та встановлення дипломатичних відносин із невизнаними Південною Осетією та Абхазією.
– На знак визнання взаємної підтримки Сирійська Арабська Республіка, Республіка Абхазія і Республіка Південна Осетія домовилися про визнання та встановлення дипломатичних відносин між Сирійською Арабською Республікою і Республікою Абхазія і Республікою Південна Осетія, – повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Сирії.
Про це також написав у Facebook так званий міністр закордонних справ невизнаної Абхазії.
У свою чергу Грузія розриває дипломатичні відносини з Сирією після визнання режимом Асада незалежності окупованих Росією Абхазії і Південної Осетії.
– Грузія почала процедури щодо припинення дипломатичних відносин з Сирією, – заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Давид Дондуа, повідомляє Грузія Online.
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Раніше Факти ICTV писали, що США разом із союзниками почали операції, які повинні покласти край існуванню і будь-якій активності ІДІЛ у Сирії.
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