Ядерні ігри: чи відмовиться КНДР від зброї

Їхні відносини карикатуристи нерідко змальовують як дитячі. Лідери США та КНДР мов хулігани у пісочниці. От тільки іграшки у них далеко не для малечі.

Ще на початку року Дональд Трамп і Кім Чен Ин мірялись ракетами.



Війна слів вже стала попахувати плутонієм. Коли здавалось, ядерні палиці от-от підуть в хід сторони пішли на мирову.

Північна Корея погодилась призупинити ядерну програму в обмін на зняття санкцій. Лідери КНДР та США домовились вперше в історії зустрітись у нейтральній пісочниці в Сінгапурі.

Кім не образився, а пішов на зближення. Випустив із тюрем американських громадян, яких звинувачувала в шпигунстві.

А цього тижня пустив до країни іноземних журналістів. Командування КНДР погодилось публічно зруйнувати найбільший полігон для ядерних випробувань.

Віталій Кулик, колишній політтехнолог Компартії, був у КНДР шість разів. Він пояснює відкритість Пхеньяна простою економічною вигодою.

Та водночас радить не переоцінювати цей крок КНДР. Зруйнований полігон і так був в аварійному стані. А подібних майданчиків корейці мають ще як мінімум п’ять.

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Та Америка, схоже, не готова до такої гри. В адміністрації Трампа заявляють, що готові піти на зняття санкцій лише за умови повної відмови від ядерної зброї.

Зустріч Трампа і Кіма повисла на волосині. Здалось навіть, що корейці скасують знищення полігону. Виїзд журналістів до військового об’єкту двічі переносили під різними приводами.

За лічень секунди полігон рівняють з землею. Сусіди з Південної Кореї аплодують.

Знищення ядерного майданчика – перший суттєвих крок до ядерного роззброєння Північної Кореї, про яке сторони раніше домовлялись.

Утім, те що стало відбуватись далі, завело в ступор навіть найдосвідченіших політичних стратегів. Через кілька годин після підриву Пхунгері Дональд Трамп раптом заявляє – з Кімом зустрічі не буде.

У Трампа бракує волі та самовпевненості – написало Центральне телеграфне агентство КНДР.

Вже 25 травня стало відомо, що США відновили діалог з КНДР, тому зустріч Трампа та Кім Чен Ина все ж може відбутися.