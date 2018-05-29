Як обрати літню відпустку: всі за та проти

Готуєтесь у відпустку але не знаєте, який напрямок обрати? Куди краще НЕ їхати влітку та на що слід звернути увагу, плануючи відпочинок, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Літо не за горами, а отже, час планувати свій відпочинок. Чому в серпні краще не їхати у сонячну Іспанію? Чи правда, що сезон дощів в Індії може зіпсувати відпочинок? Пекельна спека в ОАЄ чи час для бюджетного розкішного відпочинку? Читайте, як не помилитись з вибором країни, та на які особливості звернути увагу.

Відпустка – справа делікатна. Деякі готуються до неї місяцями та продумують все, до найдрібніших деталей. Інші полюбляють спонтанність і вирушають у перше ліпше місце. Однак, є те, що об’єднує всіх – бажання провести ці дні ідеально, без зайвих турбот та переживань. Є декілька основних факторів, які можуть значно зіпсувати відпустку. Тож, обираючи місце відпочинку, варто їх врахувати.

По-перше, краще оминати країни з нестабільною політичною ситуацією. Мітинги, страйки та озброєні конфлікти можуть створити труднощі для туристів – стрес та нерви, затримка або відміна рейсів, неможливість вийти у місто.

По-друге, звертайте увагу на погодні умови. Влітку в тропічних країнах температура може підійматись до рекордних позначок. Можливо, поїздку в такі країни, як ОАЄ або Єгипет, слід відкласти на осінь-зиму. В Таїланді, Індії та на Мальдівах влітку сезон дощів – довготривалі зливи можуть зіпсувати відпустку.

По-третє, літні місяці в деяких країнах – це величезна кількість комах. Так, на Кубі та у Мексиці влітку потерпають від нашестя москітів. Замість того, аби воювати з цими тваринами, краще почекати з відпусткою кілька місяців.

ОАЄ

Об’єднані Арабські Емірати – вишукана та багата країна, яка щорічно приваблює мільйони туристів. Так, у 2017 році Дубай відвідало 15,8 млн людей зі всього світу. Однак, обравши цю країну для відпочинку влітку, слід звернути увагу на деякі особливості.

Недоліки:

Літо – найбільш спекотна пора року в ОАЄ. Влітку температура повітря тут може сягати +50 градусів. Місцеві в цей час виїжджають на відпочинок закордон аби врятувалить від спеки, а туристи намагаються знаходитись в приміщеннях з кондиціонерами.

Літо та пляжний відпочинок в ОАЄ – речі несумісні. Вода нагрівається до 30-36 градусів. Звичайно, декому це подобається. Однак, для того, щоб освіжитись, краще обирати прохолодний басейн. Більше того, ходити по розпеченому піску – заняття не з приємних.

Священний для мусульман місяць Рамадан у 2018 році припадає на травень-червень. Однак, якщо раніше бари та ресторани зачиняли, а алкоголь продавали лише після заходу сонця, то в цьому році влада полегшила правила задля комфорту туристів. Заклади будуть працювати за нормальним графіком. Там будуть продавати їжу та напої, однак все ж розважальних програм не передбачено. За ісламськими правилами, це забороняється.

Переваги:

Тури в ОАЄ влітку значно дешевші ніж у високий сезон – жовтень-листопад, березень-квітень. Турист може дозволити собі хороший відпочинок за доступними цінами. У червні 2018 ціни на путівки стартують від $700 на двох, включаючи сніданки.

Курорти в ОАЄ досить різноманітні. Тут можна знайти готелі на будь-який смак – і для сімейного відпочинку з дітьми, і для молодіжної відпустки з клубами та барами.

Влітку майже в усіх торгових центрах стартує торговий фестиваль. Знижки тут сягають 70%. А відомі своєю розкішшю торгові центри Еміратів не залишать байдужими нікого.

Більше того, відпочинок в ОАЄ не обмежується лише пляжем. В спекотну погоду можна відвідати музеї, виставки, провести день в аквапарку або розважальному центрі, відправитись на морську прогулянку або ж обрати джип-сафарі. Словом, тут є чим себе зайняти.

Єгипет

Єгипет, певно, один з найпопулярніших напрямків серед українців. Посольство України у Єгипті оприлюднило дані, згідно з якими за минулий рік країну відвідали 800 тисяч українських громадян.

Недоліки:

З червня по серпень на континентальній частині країни температура повітря підіймається до +40 градусів. Це не найкраща погода для екскурсій до Луксору або Асуану. Нестерпна спека тримається і в Каїрі.

Високі температури тримаються не тільки вдень, а і вночі. Сухе повітря ускладнює ситуацію, і через це іноді як кажуть “нічим дихати”. Щоб підтримувати свій організм, треба пити багато води – до трьох літрів в день.

Переваги:

В літній період море в Єгипті прогрівається до 25-26 градусів. Це найкращий час для того, аби поплавати з маскою та насолодитись красотами підводного світу Червоного моря. В районі заповідника Рас-Мухаммед та біля берегів Шарм-ель-Шейху можна зайнятись дайвінгом, адже в літній період є шанс побачити більшість унікальних риб.

Аби нормально переносити спеку, слід звернути увагу на особливості регіонів Єгипту. Так, якщо в Шарм-ель-Шейху майже безвітряно, у Хургаді панує легких освіжаючий бриз. Більше того, на узбережжях завжди легкий вітерець за рахунок чого спека переноситься легше.

На побережжях Єгипту забороняють купатись при найменшому пориві вітру. Це небезпечно через те, що можна наштовхнутись на рифи. Також в зону купання може занести небезпечних риб. А приїхати на відпочинок і не купатись в морі – перспектива не з приємних. Тому літній відпочинок тут має перевагу над зимнім. Літом майже безвітряне і можна накупатись вдосталь.

Ціни на літній відпочинок в Єгипті знижуються. В червні за $500-600 на двох можна найти доволі якісний готель з системою all inclusive. Всі готелі намагаються створити на території особливий мікроклімат аби відвідувати почувались комфортно. Це ще одна причина через яку, спека переноситься легше.

Індія

Індія – це дивовижна культура, вишукані палаци і вражаючі контрасти. Білосніжні пляжі Гоа, таємничий Тадж-Махал, а також найбільші в світі нетрі та священна річка Ганг.

Недоліки:

В липні в Індії розпочинається сезон мусонних дощів, який супроводжується високою температурою повітря. Довготривалі дощі та температура +45 – не дуже сприятливі умови для відпочинку. Більше того, сильні зливи розмивають дороги, а річки через них виходять з берегів. Така погода тримається до кінця вересня.

Для поїздки в Індію потрібно оформлювати візу. Зараз це можна зробити за спрощеним режимом – подати документи он-лайн і отримати візу після прильоту. Однак треба враховувати, що вона обходиться в додаткові $60 з людини.

Священна річка Ганг, яку так бажають побачити туристи, зазвичай не виправдовує сподівань. Більше того, це видовище, відверто кажучи, не для людей зі слабкими нервами. Справа в тому, що побережжя Гангу індуси вважають ідеальним місцем для смерті. Тому саме тут відбувається ритуал кремації.

Переваги:

Якщо все таки ви потрапили в Індію влітку, найкраще відпочивати в горах. На приклад, в Гімалаях температура коливається в межах +18 – +30 градусів. Там розташована велика кількість готельних комплексів на будь-який смак. Однак, слід зважати, що п’ятизіркові готелі в Індії дещо поступаються сервісом і комфортом і не відповідають своєму статусу.

Влітку в Індії спостерігається справжній обвал цін. Через те, що туристів не дуже багато, тут значно дешевшає їжа, екскурсії, та проживання. Не можна сказати, що ціни на тури дуже доступні, однак, вони нижчі, ніж у високий сезон. Тижневий відпочинок на двох складе в середньому 1600$. Дорожче всього обходиться переліт – близько $400 на одного.

Іспанія

Іспанія – країна надзвичайно красивих пейзажів. Розвинена інфраструктура, чисті пляжі та сприятливий клімат привертають увагу туристів, особливо європейців. Іспанія традиційно вважається другою країною після Франції за популярністю та кількістю туристів.

Недоліки:

Іспанці звикли відпочивати в серпні. Через те, що внутрішній туризм в цей час зростає, ціни на готелі збільшуються в декілька разів, а пляжі, особливо в районі Валенсії, Мурсії, Малаги , переповнені людьми. В великих містах в серпні майже немає людей, однак в курортних містечках ажіотаж. Більше того, маленькі кафе та магазинчики місцями зачинені, бо власники у відпустці.

Іспанію щорічно відвідують 100 млн туристів, однак значна їх частина приїжджає саме влітку. За три місяці сюди з’їжджаються близько 40 млн відвідувачів. Це спричиняє великі черги, особливо поблизу музеїв та відомих пам’яток.

Переваги:

Пляжний сезон Іспанії починається у травні і закінчується аж у жовтні. Тут є серед чого обрати – узбережжя Середземного моря або Атлантичного океану, пляж піщаний або гальковий або, може, острівний відпочинок. Якщо відпустка випала на серпень, краще обирати північний регіон, наприклад Коста-Браву.

Ціни на тури в середньому становлять $800 на двох без харчування. Однак, можна знайти варіанти і подешевше – наприклад обрати не прямий переліт з Києва, а розглянути варіанти з сусідньої Польщі. Зекономити можна і на проживанні – скористатись сервісом каучсерфінгу та безкоштовно або за символічну суму поселитись у місцевих, або ж спробувати пошукати житло на місцевих сайтах.

Тож, плануючи відпочинок, ретельно продумайте всі за та проти. Вибір завжди залишається за туристом. Зважте, що за однією стороною медалі, завжди криється інша. Всі недоліки можна перетворити на переваги – немає туристів або несприятливі погодні умови, отже можна розраховувати на знижку; великий приток відвідувачів, значить є на що подивитись. Запорука хорошого відпочинку – позитивний настрій та вміння у всьому шукати переваги.

Лілія Ященко

Фото:ptv.in.ua