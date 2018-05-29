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ЄС скоротить бюджет на Центральну і Східну Європу – куди підуть гроші

Євросоюз хоче скоротити фінансування країн Центральної і Східної Європи на €30 млрд і перерозподілити ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію.

Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на проект документа Єврокомісії.

Сьогодні Єврокомісія має представити свою Політику згуртованості на 330 млрд в період 2021-2027 років.

Політика згуртованості передбачає створення сотень тисяч проектів по всій території ЄС з метою скорочення відмінностей між регіонами.

Єврокомісія переглядає критерії розподілу коштів. Згідно з новими категоріями, стануть враховуватися безробіття серед молоді, рівень освіти, імміграція в період 2014-2017 років і обсяги викидів вуглекислого газу в атмосферу.

В ЄК вважають, що східно – і центральноєвропейські держави отримали непропорційно великі вигоди після розширення ЄС у 2004 році. Тому в рамках Політики згуртованості Польща має отримати на 23%, або на €19,5 млрд менше, ніж у період 2014-2020 років.

Так, міністр розвитку Польщі Єжи Квєчінський вважає такий розподіл коштів нечесним і впевнений, що він поглибить напруженість між сходом і заходом.

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Очікується, що найбільшого скорочення фінансування зазнають Чехія, Угорщина, Литва та Естонія – на 24%.

Натомість південні країни, по яких вдарила фінансова криза, можуть розраховувати на збільшення фінансування. Наприклад, фінансування Іспанії збільшать на 5%, Греції – на 8%, Італії – на 6,4%.

До речі, Рада ЄС назвала дату виборів до Європарламенту 2019.

Нагадаємо,  Україна та ЄС домовилися про умови траншу.

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