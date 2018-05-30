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Сексуальні злочини проти біженців: у ЗМІ потрапила секретна доповідь ООН

ООН більше 10 років тому викрила співробітників багатьох гуманітарних організацій в сексуальних домаганнях до біженців у Західній Африці в обмін на продовольство, але досі мовчала.

Про це пише Daliy Mail з посиланням на отриману виданням The Times доповідь ООН.

Зазначається, що у 2002 році Організація Об’єднаних Націй склала доповідь на 84 сторінок про так звані методи харчування за секс у таборах біженців у Західній Африці, але вона ніколи не публікувалася.

У доповіді йдеться про те, що працівники більш як 40 організацій, з яких 15 є великими міжнародними благодійними організаціями, сексуально експлуатували молодих біженців.

У цьому переліку – Агентство ООН у справах біженців, Всесвітня продовольча програма, Врятуйте дітей, Лікарі без кордонів, Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та інші.

Тоді було звільнено всього 10 осіб, але жодного з них не притягли до відповідальності.

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До речі, Факти ICTV підготували спецпроект, присвячений розвінчуванню міфів про африканський континент.

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