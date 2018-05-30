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Сорос готує референдум про скасування Brexit

Мільярдер Джордж Сорос вважає, що Brexit є шкідливим і для ЄС, і для Великої Британії.

Мільярдер Джордж Сорос заявив про початок найближчим часом кампанії на користь другого референдуму про вихід Великої Британії з ЄС.

Про це він заявив у виступі на саміті, організованому в Парижі аналітичним центром Європейської ради із зовнішніх відносин, передає The Times.

Сорос сказав, що Brexit є прикладом територіальної дезінтеграції, “надзвичайно руйнівним процесом, шкідливим для обох сторін”.

– Велика частина збитків відчувається прямо зараз, коли Європейський союз перебуває в екзистенційній кризі, але його увага спрямована на переговори щодо угоди з Великою Британією. Ця пропозиція, від якого програють всі, але її можна перетворити у безпрограшну ситуацію, – сказав Сорос.

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87-річний мільярдер підтримує рух Best for Britain, який виступає проти Brexit, і закликає до проведення другого референдуму. Він пожертвував понад 700 тисяч фунтів стерлінгів на кампанію руху.

Як відомо, Велика Британія і ЄС досягли угоди щодо умов перехідного періоду після Brexit.

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