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США закликали Угорщину сприяти вступу України до НАТО

Держсекретар США Майк Помпео закликав главу МЗС Угорщини Петера Сіятро забезпечити і підтримати взаємодію України з НАТО.

Госдеп США

Про це йшлося під час зустрічі дипломатів у Вашингтоні, передає Голос Америки.

Помпео також наголосив на необхідності допомогти Україні через загрозу російської агресії, а також – протистояти ворожому впливу Росії у Центральній Європі.

Напередодні Сіярто заявив, що Угорщина розблоковує мовні переговори з Україною та пропонує створити міжурядову робочу групу.

Читайте: Угорщина офіційно ініціює перегляд підтримки НАТО України

Нагадаємо, Угорщина в квітні втретє заблокувала проведення засідання Комісії Україна-НАТО.

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