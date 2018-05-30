У США підтримали вимоги Сенцова зі звільнення всіх заручників

Державний департамент США підтримав вимоги засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова про звільнення всіх українських заручників, яких утримує Росія.

Про це йдеться в заяві прес-секретаря Державного департаменту США Хізер Нойерт у Twitter.

– Крим – це Україна. Ми ніколи не визнаємо російські спроби анексувати Крим. Росія повинна звільнити більш ніж 60 кримських політв’язнів, включаючи Олега Сенцова (який з 14 травня голодує на знак протесту), – заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Нойерт.

Крім того, США вимагає пояснень від Росії з приводу її участі у катастрофі МН17.

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До слова, 14 травня незаконно засуджений у РФ український режисер Олег Сенцов, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українців-політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року, звинувативши в підготовці терактів.

Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі. Зараз його утримують у колонії Білий ведмідь у місті Лабитнангі.