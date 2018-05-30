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У ЄС заговорили про покарання РФ за вбивство Бабченка

Європейський союз має посилити санкції проти Росії через вбивство журналіста Аркадія Бабченка.

Про це депутат Європарламенту від Латвії Петрас Ауштревічус написав у своєму акаунті в Twitter.

– Убивство визначного журналіста Аркадія Бабченка – ще один злочин Кремля. Аркадій став сьомим журналістом із Нової газети, який був убитий з 2001 року. Давайте продовжимо і посилимо санкції проти кремлівської Росії, – наголосив він.

Читайте: Мішень – не одна людина: чому в Україні убивають росіян

Нагадаємо, 29 травня у Києві застрелили журналіста Аркадія Бабченка. Його вбили у під’їзді власного будинку, коли той повертався з магазину.

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