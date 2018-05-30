За наказом РФ: в Іспанії лобіста закону Магнітського затримав Інтерпол

В Іспанії за запитом російського Інтерполу заарештували британського фінансиста, главу інвестфонду Hermitage Capital Вільяма Браудера.

Оновлено 12.21. Іспанська поліція звільнила Браудера, затриманого за запитом Росії. І пояснила, що ордер Інтерполу не мав сили.

Urgent: Just was arrested by Spanish police in Madrid on a Russian Interpol arrest warrant. Going to the police station right now. — Bill Browder (@Billbrowder) 30 мая 2018 г.

Про це він написав у своєму Twitter.

Браудеру пред’явили ордер про арешт, виданий російським національним бюро Інтерполу.

У РФ Браудер заочно засуджений до дев’яти років колонії за ухилення від сплати податків.

Вільям Браудер – британський фінансист, глава інвестфонду Hermitage Capital і керівника міжнародної кампанії за правосуддя імені Сергія Магнітського. Він 8 років присвятив тому, щоб домогтися прийняття закону Магнітського і створити механізм впливу Заходу на корупціонерів в Росії, через які загинув юрист Браудера Сергій Магнітський.

У 2013 та 2017 років російські суди двічі визнавали фінансиста винним у навмисному банкрутстві та ухиленні від податків на загальну суму понад 3,5 млрд рублів. Обидва рази Браудера заочно засуджували до позбавлення волі на 9 років.

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Нагадаємо, список Магнітського – це складений у США список з 60 російських чиновників і співробітників правоохоронних органів, які, на думку американської сторони, були причетні до смерті аудитора інвестиційного фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського.