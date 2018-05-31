Іспанська королева з’явилася у шкіряних штанах на офіційній зустрічі

Королева Іспанії Летісія з’явилася на церемонії відкриття 13-го Міжнародного семінару з мови і журналістики в монастирі Юсо в Сан-Міллан-де-ла-Коголло у шкіряних штанах.

45-річна дружина короля Феліпе VI обрала шкіряні штани і легке пальто в дрібний геометричний принт для відвідування офіційної церемонії, пише Новое время.

А свій незвичний для королевських осіб образ королева доповнила чорною футболкою під колір брюк, чорною сумкою-клатчем в формі конверта, а також туфлями-човниками на високих підборах.

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До слова, Літісія працювала журналістом. 1 листопада 2003 року, цілком несподівано для всіх, королівський палац оголосив про майбутні заручини принца Астурійського Феліпе і журналістки Летісії Ортіс Рокасолано.

Весілля відбулася 22 травня 2004 року в кафедральному соборі Санта-Марія ла Реаль де ла Альмудена в Мадриді.

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