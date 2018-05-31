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Кардашян прийшла у гості до Трампа із серйозною розмовою

Президент США Дональд Трамп повідомив, що провів зустріч із зіркою американських реаліті-шоу Кім Кардашян та обговорив з нею тюремну реформу.

– Сьогодні у мене була чудова зустріч з Кім Кардашян, поговорили про тюремну реформу і винесення вироків, – написав Трамп у Twitter.

Раніше повідомлялося, що Трамп і Кардашян повинні зустрітися для обговорення питання про помилування 62-річної Еліс-Марі Джонсон, яка відбуває довічний термін за контрабанду наркотиків.

Читайте: Кардашян та 71-річна Шер прийшли на концерт у голих костюмах

Нагадаємо, стало відомо, хто робить помилки у Twitter Дональда Трампа.

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