Меган Маркл стала однією із найвпливовіших жінок Великої Британії

Дружина принца Гаррі Меган Маркл увійшла до числа 25 найвпливовіших і мотивуючих жінок Великобританії.

Рейтинг опублікував журнал Vogue.

Герцогиня Сассекська допомагає формуванню нового, для XXI століття, образу монархії.

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У рейтингу представлені жінки різного віку – від 22 до 73 років, які представляють світ політики, мистецтва, моди, ЗМІ і спорту.

До списку потрапили також співачка Дуа Ліпа, голова Верховного суду королівства баронеса Хейл, модельєр Стелла Маккартні, дочка учасника групи The Beatles Пола Маккартні, а також Амаль Клуні, британський юрист ліванського походження, дружина американського актора Джорджа Клуні.

Раніше Факти ICTV писали, що під час трансляції весілля принца Гаррі та Меган Маркл світовий трафік найбільшого порносайту PornHub впав на 10%.