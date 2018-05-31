Помпео – Лаврову: “Потепління” тільки після України

Поліпшення відносин США і Росії відбудеться тільки після того, коли Москва піде на вирішення конфлікту в Україні.

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонну розмову з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим.

Про це повідомляє УНІАН, посилаючись на прес-службу Білого дому.

Як зауважив Помпео, якщо Росія сподівається на поліпшення стосунків зі Сполученими Штатами, їй доведеться вжити конкретних заходів. Зокрема, щодо ситуації в Сирії та Україні.

– Вони, Помпео і Лавров, обговорили проблеми і питання, які пов’язані з двосторонніми відносинами, а також ситуацію в Україні і в Сирії. Держсекретар Помпео підтвердив, що, хоча США прагнуть поліпшення відносин з Росією, це відбудеться тільки, якщо Росія продемонструє, що вона готова прийняти конкретні заходи для вирішення проблем, які нас турбують, включаючи втручання у внутрішні справи США, − наголошується у заяві.

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Зауважимо, що це перша розмова Майка Помпео з головою МЗС Росії з моменту вступу держсекретаря на посаду.

Як повідомлялося, Помпео висловив підтримку наданню оборонної зброї Україні.