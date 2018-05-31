У США невиліковно хворим дозволили приймати експериментальні ліки

Президент США Дональд Трамп підписав закон, який дає право пацієнтам із діагностованими смертельними захворюваннями використовувати незареєстровані експериментальні медикаменти.

Про це повідомляє Associated Press.

Закон дозволяє пацієнтам із діагностованими смертельними захворюваннями використовувати незареєстровані експериментальні медикаменти.

Скористатися подібними ліками пацієнти зможуть лише в тому випадку, якщо вони вичерпають інші можливості лікування, приймаючи медикаменти, схвалені регулюючими органами.

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На церемонії підписання документа були присутні люди з боковим аміотрофічним склерозом.

– Тепер у вас справді є надія, – сказав Трамп.

При цьому він додав, що протягом багатьох років пацієнти боролися за цю фундаментальну свободу.

Законопроект був схвалений Конгресом США після гострих дискусій.